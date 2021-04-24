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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور أحمد علي الخينه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الدكتور احمد علي الخينه مدير مستشفى عدن السابق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء والبذل في خدمة الوطن في مجال الطب، حيث قدم خدمات جليلة للمواطنين في المجال الطبي وأسهم في النهوض بالخدمات الطبية في عدن، وكان مثالاً للتفاني والإخلاص وأداء الواجب بكل كفاءة واقتدار.



وأكد رئيس المؤتمر أن رحيل أحمد الخينه مثل خسارة على الوطن عامة ومحافظة عدن بشكل خاص؛ معرباً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجلي الفقيد علي وعمرو احمد الخينه وكافة أبناء عدن في هذا المصاب؛ سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.