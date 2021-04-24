السبت, 24-أبريل-2021 الساعة: 03:29 ص - آخر تحديث: 03:20 ص (20: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الدكتور احمد علي الخينه مدير مستشفى عدن السابق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء والبذل في خدمة الوطن في مجال الطب، حيث قدم خدمات جليلة للمواطنين

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور أحمد علي الخينه

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور أحمد علي الخينه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الدكتور احمد علي الخينه مدير مستشفى عدن السابق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء والبذل في خدمة الوطن في مجال الطب، حيث قدم خدمات جليلة للمواطنين في المجال الطبي وأسهم في النهوض بالخدمات الطبية في عدن، وكان مثالاً للتفاني والإخلاص وأداء الواجب بكل كفاءة واقتدار.

وأكد رئيس المؤتمر أن رحيل أحمد الخينه مثل خسارة على الوطن عامة ومحافظة عدن بشكل خاص؛ معرباً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجلي الفقيد علي وعمرو احمد الخينه وكافة أبناء عدن في هذا المصاب؛ سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: يلقي أموالا طائلة على المارة في نهار رمضان
عربي ودولي: كورونا.. الهنود يهرعون لوسائل التواصل للاستغاثة
رياضة: مدرب توتنهام: لن نخاطر بكين في النهائي
علوم وتقنية: الثوم مصدر دوائي يستوجب الحذر
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة دحان البناء
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب بسلسلة غارات
عربي ودولي: الصحة العالمية تطالب الهند بفرض قيود جديدة
أخبار: سلاح الجو ينفذ عملية هجومية بالعمق السعودي
اقتصاد: الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث
أخبار: توقعات باستمرار هطول الأمطار على المرتفعات
أخبار: قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري بالحديدة
فنون ومنوعات: إيطالي يتغيب عن العمل لـ15 عاما!
عربي ودولي: فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من كورونا
علوم وتقنية: فقدان حاسة جديدة بسبب “كورونا” !
رياضة: برشلونة يواصل ملاحقة الريال وأتلتيكو
أخبار: العدوان يستهدف ثلاجة تبريد خضروات بصعدة
أخبار: تسجيل 215 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة رئيس فرع مؤتمر المهرة
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ مبارك الشاوش
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى
اقتصاد: الذهب يقترب من مستوى 1800 دولار
علوم وتقنية: كيف تخفض ضغط الدم في 5 دقائق دون دواء؟
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد البطاح
أخبار: الارصاد يطلق تحذير للمواطنين في 10 محافظات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ يحيى علي الحدي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021