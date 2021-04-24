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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان السعودي خرق هدنة الحديدة، وأصيب مواطن بقصف سعودي على صعدة وشن الطيران غارات على حجة ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية

تصعيد متواصل بالحديدة وغارات على مأرب وحجة

المؤتمرنت -
تصعيد متواصل بالحديدة وغارات على مأرب وحجة
واصلت قوى العدوان السعودي خرق هدنة الحديدة، وأصيب مواطن بقصف سعودي على صعدة وشن الطيران غارات على حجة ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 261 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وكيلو 16 وخرقان بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجبلية.

وشملت الخروقات تحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 والدريهمي وحيس والجبلية و86 خرقاً بقصف مدفعي و160 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطن نتيجة قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مدينة حرض بمحافظة حجة، و11 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب.








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