المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر: تقلبات جوية عنيفة يصاحبها أمطار غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الأمطار ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صنعاء ،عمران ، ذمار ، صعدة ، حجة ،المحويت، إب ، تعز ، ريمة وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.



ولفت إلى الأمطار قد تشمل أجزاء من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة وارخبيل سقطرى.



وأفاد المركز باحتمال هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية خاصة في محافظات الضالع ، لحج ، ابين ،شبوة ،حضرموت ؛مبيناً أن درجات الحرارة أثناء النهار مرتفعة على المناطق الصحراوية والساحلية وتتراوح بين (33 – 37) درجة مئوية.