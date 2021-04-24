السبت, 24-أبريل-2021 الساعة: 08:27 م - آخر تحديث: 08:26 م (26: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على معظم المحافظات

الأرصاد يحذر: تقلبات جوية عنيفة يصاحبها أمطار غزيرة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر: تقلبات جوية عنيفة يصاحبها أمطار غزيرة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الأمطار ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صنعاء ،عمران ، ذمار ، صعدة ، حجة ،المحويت، إب ، تعز ، ريمة وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ولفت إلى الأمطار قد تشمل أجزاء من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة وارخبيل سقطرى.

وأفاد المركز باحتمال هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية خاصة في محافظات الضالع ، لحج ، ابين ،شبوة ،حضرموت ؛مبيناً أن درجات الحرارة أثناء النهار مرتفعة على المناطق الصحراوية والساحلية وتتراوح بين (33 – 37) درجة مئوية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: كاري لام: هونغ كونغ تغيرت والآن مستقرة
رياضة: بمشاركة اليمن.. قرعة كأس العرب الثلاثاء
فنون ومنوعات: يلقي أموالا طائلة على المارة في نهار رمضان
عربي ودولي: كورونا.. الهنود يهرعون لوسائل التواصل للاستغاثة
رياضة: مدرب توتنهام: لن نخاطر بكين في النهائي
علوم وتقنية: الثوم مصدر دوائي يستوجب الحذر
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة التربوي قايد حاتم
أخبار: الحديدة.. 261 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: "طقس مرعب".. فلكي يمني يحذر: تقلبات جوية شديدة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة دحان البناء
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب بسلسلة غارات
عربي ودولي: الصحة العالمية تطالب الهند بفرض قيود جديدة
أخبار: سلاح الجو ينفذ عملية هجومية بالعمق السعودي
اقتصاد: الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث
أخبار: توقعات باستمرار هطول الأمطار على المرتفعات
أخبار: قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري بالحديدة
فنون ومنوعات: إيطالي يتغيب عن العمل لـ15 عاما!
عربي ودولي: فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من كورونا
علوم وتقنية: فقدان حاسة جديدة بسبب “كورونا” !
رياضة: برشلونة يواصل ملاحقة الريال وأتلتيكو
أخبار: العدوان يستهدف ثلاجة تبريد خضروات بصعدة
أخبار: تسجيل 215 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة رئيس فرع مؤتمر المهرة
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ مبارك الشاوش
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021