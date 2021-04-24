المؤتمرنت -

كورونا اليوم.. أكثر من 146.2 مليون إصابة عالمياً

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات الاجمالية تجاوزت 146 مليونا و298 ألف إصابة، تعافى منهم 124 مليونا وأكثر من 436 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 3 ملايين و101 ألف وفاة.



وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم الجمعة، 897 ألف و252 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,249 حالة وفاة.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية.



واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (585,075 وفاة)، والبرازيل (386,623 وفاة)، والمكسيك (214,504 وفيات)، والهند (189,549 وفاة)، وبريطانيا (127,385 وفاة).



فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,735,704 إصابات)، والهند ((16,610,481 إصابة، والبرازيل (14,238,110 إصابات)، وفرنسا (5,440,946 إصابة)، وروسيا (4,744,961 إصابة).