الأحد, 25-أبريل-2021 الساعة: 01:02 ص - آخر تحديث: 12:40 ص (40: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي والمثقف الكبير الدكتور حسن السلامي عضو مجلس الشورى

لبوزة يعزي بوفاة المناضل الدكتور حسن السلامي

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة المناضل الدكتور حسن السلامي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي والمثقف الكبير الدكتور حسن السلامي عضو مجلس الشورى الذي وفاه الأجل يوم السبت في سلطنة عمان الشقيقة اثر مرض عضال الم به بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن.

واشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها لنجل الفقيد اديب حسن السلامي وجميع اخوانه وكافة آل السلامي في محافظة لحج بمناقب الفقيد ورصيده الوطني الحافل بالنضال، حيث كان رائداً في حقل الثقافة والتربية والعلوم قبل الوحدة وبعدها واثبت جدارته خلال قيادته لوزارة التربية والتعليم ، فضلاً عن إسهامه في عدد من الملفات الحيوية والوطنية .

وأشار إلى أن الفقيد كان من الشخصيات التربوية والاجتماعية التي حظيت باحترام الجميع, وله بصمات في الاهتمام بدعم المشتغلين في حقل الثقافة والفكر والفن.

لافتا الى أن الفقيد ارتبط اسمه ايضا بدور اسرته واسهاماتها في الثورة والدولة وادوارها النضالية من خلال حركة القوميين العرب ونضالها البارز في مسيرة الثورة المسلحة في جنوب الوطن انذاك.

ونوه بمواقف الفقيد الذي قدّم أروع الأمثلة في العطاء والإخلاص للوطن .. مؤكداً أن الوطن خسر برحيله شخصية وطنية وتربوي ومثقف كبير.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه واسم قيادة المؤتمر واعضائه وانصاره عن خالص العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرته في هذا المصاب.. سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: العالم يسابق الزمن لإنهاء كابوس «كورونا»
عربي ودولي: كاري لام: هونغ كونغ تغيرت والآن مستقرة
رياضة: بمشاركة اليمن.. قرعة كأس العرب الثلاثاء
فنون ومنوعات: يلقي أموالا طائلة على المارة في نهار رمضان
عربي ودولي: كورونا.. الهنود يهرعون لوسائل التواصل للاستغاثة
رياضة: مدرب توتنهام: لن نخاطر بكين في النهائي
علوم وتقنية: الثوم مصدر دوائي يستوجب الحذر
أخبار: ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على سيجارة؟
أخبار: كورونا والحوامل.. دراسة تدق ناقوس الخطر
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة التربوي قايد حاتم
أخبار: الحديدة.. 261 خرقاً للهدنة الأممية
أخبار: "طقس مرعب".. فلكي يمني يحذر: تقلبات جوية شديدة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة دحان البناء
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب بسلسلة غارات
عربي ودولي: الصحة العالمية تطالب الهند بفرض قيود جديدة
أخبار: سلاح الجو ينفذ عملية هجومية بالعمق السعودي
اقتصاد: الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث
أخبار: توقعات باستمرار هطول الأمطار على المرتفعات
أخبار: قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري بالحديدة
فنون ومنوعات: إيطالي يتغيب عن العمل لـ15 عاما!
عربي ودولي: فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من كورونا
علوم وتقنية: فقدان حاسة جديدة بسبب “كورونا” !
رياضة: برشلونة يواصل ملاحقة الريال وأتلتيكو
أخبار: العدوان يستهدف ثلاجة تبريد خضروات بصعدة
أخبار: تسجيل 215 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021