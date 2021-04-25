المؤتمرنت -

الامين العام يواسي آل الهروجي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ احمد على محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور/ عبدالجبار محمد ضيف الله الهروجي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في مجال الطب.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الاستاذ/ عصام محمد ضيف الله الهروجي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة ذمار رئيس اللجنة الفنية بفرع المحافظة عضو اللجنة الدائمة، والى نجل الفقيد/ محمدعبدالجبار محمد ضيف الله الهروجي واخوانه وكافة ال الهروجي بمديرية ميفعة عنس الدائرة ١٩٣ محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً وباسم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن احر تعازيه واصدق مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلا المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

