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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة عدم استقرار في الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

أمطار متوقعة .. الأرصاد يحذّر من التواجد في ممرات السيول

المؤتمرنت -
أمطار متوقعة .. الأرصاد يحذّر من التواجد في ممرات السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة عدم استقرار في الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية ، إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً، وقد تشمل أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية خاصة على أجزاء من محافظات الضالع، أبين ، لحج، البيضاء، شبوة وحضرموت.

وذكر المركز أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة أثناء النهار على المناطق الصحراوية والساحلية ويُتوقع أن تتراوح مابين 33 ـ 38 درجة مئوية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وبطون الأودية، وفي المناطق الساحلية والصحراوية والهضاب الداخلية من الأجواء الحارة.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة على المرتفعات الجبلية.








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