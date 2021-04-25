المؤتمرنت -

نصائح هامة للمرأة الحامل في رمضان

تؤكد أخصائية النساء والولادة الدكتورة فايزة علي مقبل بأن الصيام لا يؤثر على الحامل التي تتمتع بصحة جيدة وتلتزم بالتوازن الغذائي.. ولا تعاني من مضاعفات الحمل مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم واللاتي يعانين من أمراض مزمنة تستوجب تناول ادوية معنية.



وتشير إلى ضرورة أن تحرص الحامل أثناء الصيام على شرب كميات كبيرة من السوائل (3-4لتر) يومياً لتجنب الجفاف.. مع مراعاة عدم الإكثار من شرب الماء اثناء السحور حتى لا تصاب بالغثيان وآلام البطن خلال ساعات النهار.



وأوصت بأهمية تناول الوجبات الخفيفة متعددة الفيتامينات والمعادن والشوربة والعصائر التي تساعد على التخفيف من الانتفاخ.. وعسر الهضم وتجنب الوجبات الدسمة والمشروبات المنبهة.



كذلك التخفيف من الإجهاد وتحاشي الوقوف في المطبخ لفترات طويلة والتنبه إلى وضعية الجلوس بشكل صحي مهم جداً للمرأة الحامل.. حتى لا يتأثر الحمل ويتسبب في مضاعفات للجنين قد تصل إلى الوفاة أو الولادة المبكرة.. بحسب الدكتورة مقبل.



وتفيد بأن المرأة تحتاج إلى رفع المناعة أثناء الحمل من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد والكالسيوم والفيتامينات المفيدة للأم والطفل خاصة بعد الولادة حتى لا يتعرض المولود للصفار وغيرها من الأمراض المهددة لحياته.



وتنصح أخصائية النساء والولادة في تصريح لـالمجلة الطبية ، المرأة الحامل في رمضان ألا تهمل الاستشارة الطبية الدورية والمتابعة لقياس ضغط الدم والوزن والاطمئنان على وضع الجنين، مؤكدة أن الدوخة أثناء الصيام والتقيؤ المستمر من المؤشرات التي تستدعي اللجوء الفوري للمستشفى.



