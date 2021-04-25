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أخبار
المؤتمر نت - أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، أن الطريق نحو تحقيق السلام يتطلب اتخاذ إجراءات بناء ثقة شجاعة وواضحة، تتمثل بإجراءات إنسانية بحته يفترض أن لا خلاف حولها.

وزير الخارجية مؤكداً: تحقيق السلام يبدأ بإدخال سفن الوقود وصرف المرتبات

المؤتمرنت -
وزير الخارجية مؤكداً: تحقيق السلام يبدأ بإدخال سفن الوقود وصرف المرتبات
أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، أن الطريق نحو تحقيق السلام يتطلب اتخاذ إجراءات بناء ثقة شجاعة وواضحة، تتمثل بإجراءات إنسانية بحته يفترض أن لا خلاف حولها.

مشيرا في هذا السياق إلى دخول سفن الوقود والغاز المنزلي دون أي عوائق، وإعادة فتح مطار صنعاء وصرف مرتبات كافة موظفي الدولة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" دانييلا كروسلاك.

جرى خلال اللقاء، استعراض أنشطة البعثة والخطوات المستقبلية في برنامجها ومنها المتعلق بلقاء طرفي اتفاق ستوكهولم خلال الفترة المقبلة وبحث مقترح استخدام مطار الحديدة في إطار عمليات "أونمها" بعد تأهيله وكمرحلة أولى لتشغيل المطار لتقديم خدماته.

وأعرب الوزير شرف، عن الأمل في عدم تجزئة الحلول في إطار الخطط والتوجهات الجارية للوصول إلى تسوية وإحلال السلام في اليمن حتى تكتب لتلك الخطوات والإجراءات النجاح.

وأشار إلى أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يتعمد انتهاك اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة بصورة يومية .. لافتاً إلى استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية بشكل مناقض لاتفاق ستوكهولم.


وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضحت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، أن البعثة مستمرة في أداء مهامها وحريصة على استمرار عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم.









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