المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة إبراهيم عيسى

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ احمد على محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري إبراهيم أحمد عيسى، رئيس المركز (د) بالدائرة الثالثة عشرة بامانة العاصمة، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى العميد طيار/ يحيى أحمد عيسى، والى أحمد ابراهيم عيسى وإخوانه، وكافة آل عيسى بامانة العاصمة، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً وباسم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن احر تعازيه واصدق مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلا المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

