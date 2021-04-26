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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفريق الركن يحيى محمد الشامي، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفريق يحيى الشامي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفريق يحيى الشامي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفريق الركن يحيى محمد الشامي، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال القوات المسلحة والسلطة المحلية والعمل التنظيمي والرقابي .

وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد طوال مسيرته العملية في القوات المسلحة والسلطة المحلية في عدد من المحافظات، ومواقفه الوطنية المنحازة للوطن وسيادته وإستقلاله، منوها كذلك باسهامات الفقيد السابقة في قيادة هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الدكتور صادق يحيى محمد الشامي وإخوانه وكافة آل الشامي، عبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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