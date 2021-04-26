المؤتمرنت -

الفلكي الشوافي يحذر المواطنين في المدن الرئيسية من هذا الخطر

حذر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، المواطنين في المدن الرئيسية اليمنية من خطر اثناء ذروة التسوق والحركة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى توسع الهطول وارتفاع غزارة الأمطار مقارنة باليومين الماضيين.



وتوقع الفلكي الشوافي تشكل خلايا امطار شديدة الغزارة قد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق خلال الفترة من الإثنين 26 ابريل وحتى الجمعة 30 ابريل 2021.



ودعا الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك أطلع عليه المؤتمرنت، المواطنين إلى توخي الحذر من خطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وإنخفاض الرؤية الأفقية وتدفق السيول، وخص بالذكر المدن الرئيسية بالتزامن مع ذروة نشاط الحركة والتسوق في هذا الشهر المبارك.