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أخبار
المؤتمر نت - ‏"واتساب" تفاجئ مستخدميها بإضافة ميزة جديدة

‏‏"واتساب" تفاجئ مستخدميها بإضافة ميزة جديدة

المؤتمرنت -
‏‏"واتساب" تفاجئ مستخدميها بإضافة ميزة جديدة
أطلقت واتساب أخيراً خاصية جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على الاستماع للرسائل الصوتية بسرعات مختلفة في نسخة بيتا التجريبية على نظام أندروتخضع هذه الخاصية للتطوير منذ حوالي شهر من الآن، وجاء خيار التحكم بسرعة تشغيل الرسائل الصوتية متأخراً نوعاً ما؛ لأن تطويره استغرق وقتاً طويلاً، ولأن واتساب يبدو بطيئاً في إطلاق الخصائص الجديدة مقارنة بمنصات أخرى مثل تيليغرام، وفقاً لما قاله موقع xda-developers.com.

وأصبح بإمكان بعض مستخدمي نسخة WhatsApp Beta 2.21.9.4 رؤية زر على الرسائل الصوتية يتيح خيارات التشغيل بالسرعة العادية 1× والسرعة المضاعفة مرة ونصف 1.5× والمضاعفة مرتين 2×.

وعند الضغط على الزر تتغير السرعة إلى الخيار التالي. وينبغي أن تكون هذه الخاصية مفيدة بما أنها تعطي المستخدم خيار الاستماع بسرعة لاستخلاص النقاط المهمة من الرسالة الصوتية أو عندما تكون هناك رسائل كثيرة في مجموعات الدردشة ولا يملك المستخدم الوقت الكافي للاستماع إليها بالسرعة العادية.ويد.* متابعات








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