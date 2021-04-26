المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الفريق يحيى الشامي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفريق الركن يحيى محمد الشامي، الذي انتقل الى جوار ربه اثر مرض عضال الم به بعد حياة حافلة بالنضال والعمل الوطني في مجال القوات المسلحة والسلطة المحلية والعمل التنظيمي والرقابي .



وأشاد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الدكتور صادق يحيى محمد الشامي وإخوانه والى الاستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي وكافة ال الشامي بمناقب الفقيد ومسيرته العملية في تطوير اداء القوات المسلحة والارتقاء بعمل السلطة المحلية، في عدة محافظات وتفانيه المخلص في كل مواقع القيادة التي تقلدها ومنها سابقا قيادة هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام.



وأكد أنه برحيل الفريق الركن الشامي خسر الوطن والقوات المسلحة قائدا استثنائيا ومخلصا في دفاعه عن اليمن وموقفه الشجاع والمبدئي في المواجهة والتصدي للعدوان الامريكي السعودي حتى وفاته يؤكد بسالته ووطنيته.



وعبر الدكتور لبوزة عن صادق العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الاليم .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون"

