الثلاثاء, 27-أبريل-2021 الساعة: 12:25 ص - آخر تحديث: 12:02 ص (02: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفريق الركن يحيى محمد الشامي،

لبوزة يعزي بوفاة الفريق يحيى الشامي

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة الفريق يحيى الشامي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفريق الركن يحيى محمد الشامي، الذي انتقل الى جوار ربه اثر مرض عضال الم به بعد حياة حافلة بالنضال والعمل الوطني في مجال القوات المسلحة والسلطة المحلية والعمل التنظيمي والرقابي .

وأشاد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الدكتور صادق يحيى محمد الشامي وإخوانه والى الاستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي وكافة ال الشامي بمناقب الفقيد ومسيرته العملية في تطوير اداء القوات المسلحة والارتقاء بعمل السلطة المحلية، في عدة محافظات وتفانيه المخلص في كل مواقع القيادة التي تقلدها ومنها سابقا قيادة هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام.

وأكد أنه برحيل الفريق الركن الشامي خسر الوطن والقوات المسلحة قائدا استثنائيا ومخلصا في دفاعه عن اليمن وموقفه الشجاع والمبدئي في المواجهة والتصدي للعدوان الامريكي السعودي حتى وفاته يؤكد بسالته ووطنيته.

وعبر الدكتور لبوزة عن صادق العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الاليم .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: بارقة أمل.. تلقيح مليار إنسان ضد كورونا
رياضة: إصابة المدير الفني للمنتخب المصري بكورونا
عربي ودولي: الأردن يعلق الرحلات الجوية مع الهند
عربي ودولي: الصحة العالمية: الوضع في الهند محزن
فنون ومنوعات: سقوط فتاة من نافذة شقتها في الطابق الـ 21
محافظات: تدشين مشروع التغذية المدرسية بصعدة
أخبار: 18 غارة على مأرب .. رصد 170 خرقا لقوى العدوان
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفريق يحيى الشامي
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة إبراهيم عيسى
عربي ودولي: بريطانيا: 11 وفاة و1712 إصابة
مجتمع مدني: افتتاح مطبخ خيري بصنعاء
عربي ودولي: مصر.. اعلان حالة الطوارئ
علوم وتقنية: فوائد سحرية لعصير الزبيب
محافظات: تدشين البيع المباشر لمادة الدقيق بذمار
عربي ودولي: ارتفاع عدد طالبي الترشيح للرئاسة السورية إلى 21 طلباً
أخبار: وزير الخارجية مؤكداً: تحقيق السلام يبدأ بإدخال سفن الوقود وصرف المرتبات
أخبار: رصد 90 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل البحر
أخبار: نصائح هامة للمرأة الحامل في رمضان
فنون ومنوعات: بعد حلقتها معه .. ريم مصطفى تتوعد رامز جلال
أخبار: الأرصاد يحذّر من التواجد في ممرات السيول
أخبار: العدوان يشن 20 غارة على حجة ومأرب
ثقافة: منى زكى تتضامن مع أبطال الطاووس
أخبار: سلاح الجو يهاجم قاعدة الملك خالد الجوية
أخبار: الامين العام يواسي آل الهروجي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021