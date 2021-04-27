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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة

الامين العام المساعد يواسي آل الجابري وآل الشغدري

المؤتمرنت -
الامين العام المساعد يواسي آل الجابري وآل الشغدري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ / عبدالملك سفيان محمد الجابري، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / محمد عبدالملك سفيان محمد الجابري واخوانه وافراد أسرته، وكافة آل الجابري بعزلة الايفوع بني جابر بمديرية المواسط محافظة تعز، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً وباسم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن احر تعازيه واصدق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلا المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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كما بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة الشيخ / لطف الشغدري عضو اللجنة الدائمة مسئول الشباب والطلاب بالدائرة 44 مديرية ماوية بمحافظة تعز، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / حسام لطف الشغدري وأخيه عبداللطيف لطف الشغدري، وكافة آل الشغدري بمديرية ماوية محافظة تعز، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً وباسم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن احر تعازيه واصدق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلا المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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