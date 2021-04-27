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أخبار
المؤتمر نت - قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وغارات على مأرب

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وغارات على مأرب

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وغارات على مأرب
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن غارات على مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 169 خرقاً من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي وقرب شارع الـ50 وقصف مدفعي بأكثر من 512 قذيفة و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات تحليق للطيران التجسسي، وإلقاء قذيفتين على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، في حين قصفت طائرة أباتشي للعدوان بصاروخ منطقة الصوح قبالة نجران.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 18 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.








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