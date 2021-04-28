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أخبار
المؤتمر نت - تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات برد، وبدء تدفق السيول

هطول أمطار غزيرة على صنعاء.. والأرصاد يحذر

المؤتمرنت -
هطول أمطار غزيرة على صنعاء.. والأرصاد يحذر
تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات برد، وبدء تدفق السيول.

وغمرت مياه الأمطار عدداً من شوارع العاصمة، في ظل توقعات باستمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد خلال الساعات القادمة على المدينة وعدد من المحافظات اليمنية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين، من تدفق السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار على مناطق من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباَ على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، والضالع.

وأشار الى أن الأمطار ستشمل الهضاب الداخلية والصحارى و مناطق متفرقة من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، مأرب والجوف، والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية في محافظات المهرة، حضرموت، شبوة ،أبين، عدن ولحج.

وأفاد بأن امطار خفيفة ستهطل على أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية والمناطق المحاذية لسهل تهامة.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار إلى اخذ الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة.

وذكر المركز أن أمطارًا متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية هطلت يوم أمس على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وكانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في محطات الرصد بلغت في عتق : 58.0 ،إب : 23.4 ، صنعاء (حدة) : 11.5 ،صنعاء (المطار) : 09.5 ،السدة- إب : 05.3 ، ريمة : 05.2 ،الكدن - الحديدة : 05.0 ، ذمار : 02.0 ، عمران : 01.5، المعافر (تعز) : 01.4 ،صعدة : 00.2.








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