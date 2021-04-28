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أخبار
المؤتمر نت - يمن موبايل تعلن توزيع أرباح العام الماضي بنسبة 35 بالمائة

يمن موبايل تعلن توزيع أرباح العام الماضي بنسبة 35 بالمائة

المؤتمرنت -
يمن موبايل تعلن توزيع أرباح العام الماضي بنسبة 35 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل، عن توزيع أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 35 بالمائة، بواقع 175 ريال للسهم الواحد.

وفي الاجتماع الرابع عشر للجمعية العامة لمساهمي شركة يمن موبايل اليوم، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير، ريادة شركة يمن موبايل كقطاع استثماري وطني ناجح.. مشيدا بما حققته الشركة من حفاظ على مستوى تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن الحكومة تشجع مثل هذه الاستثمارات التشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.

ولفت إلى أهمية الحوكمة والحلول الرقمية التي تنتهجها الشركة في سبيل التطوير المستمر وتجويد خدماتها ومواكبة تقنية المعلومات والاتصالات المتجددة.

ودعا الوزير النمير شركة يمن موبايل وشركات الاتصالات إلى الوفاء بالتزاماتها نحو الانتقال إلى الجيل الرابع.

وحث مجلس إدارة شركة يمن موبايل على التحديث المستمر لخدمات الشركة وتجويد تقنياتها بما يلبي احتياجات المواطنين .. مؤكدا دعم وزارة الاتصالات للشركة وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وجدد دعوته إلى تحييد خدمات الاتصالات وأعمال الشركات عن الحرب الدائرة .. مطالبا المجتمع الدولي القيام بمسئولياته والعمل على إيقاف العدوان على اليمن.

وفي الاجتماع ، أشار رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي، إلى أن شركة يمن موبايل تواصل مسيرتها الناجحة استمراراً للريادة والنجاحات التي حققتها منذ أن تحولت من شركة عامة إلى شركة مساهمة عام 2007.

وأكد أن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات في مختلف مجالات وأنشطة الشركة في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات والتي أثمرت في زيادة عدد المشتركين وتحقيق معدلات أعلى في الإيرادات عن السنوات السابقة.

وأشار الحملي إلى أن الشركة رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية وارتفاع التكاليف التشغيلية وأثمان مدخلات الإنتاج جراء العدوان والحصار والقصف المباشر لمواقع وأبراج الشركة من قبل طيران العدوان في مختلف المحافظات إلا أن يمن موبايل استطاعت تجاوز تلك التحديات محققة نتائج متميزة.

وذكر أن الشركة حققت زيادة في عدد مشتركيها العام الماضي حيث وصل عددهم إلى تسعة ملايين مشترك.

وأوضح أن إيرادات الشركة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 8ر163 مليار ريال، بمعدل نمو 18 بالمائة عن العام السابق، كما وصل صافي الأرباح بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل إلى أكثر من 5ر27 مليار ريال.

وأكد الحملي حرص مجلس إدارة الشركة على تحقيق توقعات المساهمين بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 35 بالمائة من قيمة السهم الأسمية، بواقع 175 للسهم الواحد.

وأشار إلى أن قيادة الشركة تولي أهمية كبيرة للحوكمة لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتحسين الأداء والحفاظ على حقوق المساهمين بعمل خطوات جادة باتجاه الحوكمة المؤسسية وذلك خلال إعداد وإقرار الخطة الاستراتيجية للشركة (2019-2023) وخطة المخاطر التابعة لها.

واستمع أعضاء الجمعية العامة، إلى تقرير مجلس الإدارة، وتمت المصادقة عليه، والإطلاع على القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها والموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة.










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