المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء عبدالملك البشاري

بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء/ عبدالملك على البشاري، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات سابقا، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته من خلال الوظائف الادارية والقيادية التي تقلدها طوال مسيرته العملية، وما تميز به الراحل من صفات حميدة وسجايا نبيلة في اوساط الناس .





وفي برقية العزاء التي بعثها إلى المهندس/ محمد عبدالملك على البشاري، وإخوانه ، وكافة آل البشاري، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل؛مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

