الخميس, 29-أبريل-2021 الساعة: 06:12 ص - آخر تحديث: 05:01 ص (01: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان السعودي احتجز سفينة جديدة تحمل 23 ألف و960 طناً من مادة ‎المازوت.

العدوان يحتجز سفينة جديدة تحمل مازوت لقطاع الكهرباء

المؤتمرنت -
العدوان يحتجز سفينة جديدة تحمل مازوت لقطاع الكهرباء
قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان السعودي احتجز سفينة جديدة تحمل 23 ألف و960 طناً من مادة ‎المازوت.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن السفينة " تانغو" التي تم منعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، تحمل مازوت مخصص لقطاع الكهرباء.

ولفت إلى أن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان السعودي أصبح عددها ست سفن منها سفينة محملة بمادة المازوت وخمس سفن محملة ب (128,035) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة.

وأفاد بأنه منذ مطلع العام الجاري لم يُسمح بدخول أية سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة عدا سفينة واحدة ديزل مخصصة للاستهلاك العام مثلت ما نسبته 6.5 بالمائة من الاحتياج الفعلي .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حمل الناطق الرسمي للشركة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا وكذا الأمم المتحدة التي توفر له الغطاء، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الممارسات التعسفية التي تضاعف من معاناة الشعب اليمني .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: مؤتمر المحويت ينعي وفاة القيادي عبدالكريم الكردي
أخبار: هذه أحدث إحصائية لأعداد المصابين بكورونا
أخبار: كيف يصل فيروس كورونا إلى الدماغ؟
اقتصاد: انخفاض الذهب لأدنى مستوى في أسبوع
أخبار: هطول أمطار غزيرة على صنعاء
أخبار: خروقات مستمرة وغارات على مأرب والجوف
أخبار: سلاح الجو اليمني يقصف مجددا قاعدة خالد
ثقافة: مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25
عربي ودولي: 148.4 مليون إصابة بكورونا حول العالم
عربي ودولي: الجزائر تسجل أعلى إصابات صابات كورونا
أخبار: إب.. دورة تدريبية حول مخاطر الألغام
رياضة: الأهلي يسحق الشرطة بسباعية
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وغارات على مأرب
أخبار: الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار المتفاوتة
عربي ودولي: الهند تحطم الأرقام القياسية العالمية لإصابات كورونا
أخبار: وزارة الإعلام تنعي الإعلامي عبدالله الحرازي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي الحرازي
أخبار: الوهباني يواسي آل الجابري وآل الشغدري
أخبار: أحزاب التحالف الوطني تنعي يحيى الشامي
فنون ومنوعات: ضل راجل الحلقة 15.. مقطع فيديو يثبت براءة شهد
رياضة: لاتسيو يقسو على ميلان بثلاثية
أخبار: دراسة حديثة تفجر مفاجأة عن أضرار البيض
عربي ودولي: الرئيس المصري يتلقى لقاح كورونا
عربي ودولي: بارقة أمل.. تلقيح مليار إنسان ضد كورونا
أخبار: أمسية رمضانية لمؤتمر إب تؤكد على أهمية وحدة الصف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021