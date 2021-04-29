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أخبار
المؤتمر نت - استشهاد وإصابة 6 مواطنين بالحديدة وغارات على محافظتين

استشهاد وإصابة 6 مواطنين بالحديدة وغارات على محافظتين

المؤتمرنت -
استشهاد وإصابة 6 مواطنين بالحديدة وغارات على محافظتين
واصلت قوى العدوان ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد وإصابة ستة مواطنين معظمهم أطفال، وشن الطيران 19 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 107 خروقات، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ، و 14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 256 قذيفة و82 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات تحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 والجبلية والتحيتا.

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين وامرأة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية القيس بمديرية المراوعة.

وأشار إلى أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 15 غارة على مديرية صرواح، و غارتين على مديرية مجزر.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الخسف بمديرية الحزم في محافظة الجوف.








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