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أخبار
المؤتمر نت - طبيب يحدد أمراض الطفولة الأكثر شيوعا في اليمن

طبيب يحدد أمراض الطفولة الأكثر شيوعا في اليمن

المؤتمرنت -
طبيب يحدد أمراض الطفولة الأكثر شيوعا في اليمن
تنتشر الالتهابات التنفسية والتشنجات والاضطرابات المعوية بين الكثير من الأطفال اليمنيين طوال العام نتيجة لعدة عوامل.

وهنا يؤكد أخصائي طوارئ الأطفال الدكتور نصر الفقيه، أن الالتهابات التنفسية تعتبر أكثر أمراض الطفولة الشائعة.. حيث يصاب الأطفال بالسعال والكحة والالتهاب الرئوي والاختناق بسبب ارتجاع المريء نتيجة لجهل الأم بطريقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة.. محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة المفاجئة نتيجة تسرب الحليب إلى مجرى التنفس.

وأوضح بأن الرئتين خلال أول العامين من عمر الطفل تعتبران مضخة الطاقة واستمرارية الحياة.. لذا فالحفاظ على سلامتهما من نزلات البرد والرضاعة بشكل صحيح مهم لصحة الطفل وحياته.

وأفاد الدكتور الفقيه بأن إعطاء الطفل وجبات غذائية دسمة في عمر مبكر قد تتسبب في كثير من الاضطرابات المعوية.. مثل الإسهال الحاد والإمساك المزعج، منوها بأن حليب الأم هو المصدر الطبيعي والأول للمولود. إضافة إلى الأغدية الصحية المتنوعة التي تمده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمه في مراحل النمو المختلفة.

وحذر أخصائي طوارئ الأطفال من إعطاء الطفل الحليب التجاري وهو الحليب غير المخصص للرضاعة وغير مدعم بالفيتامينات التي يحتاجها الطفل.. ما يتسبب للأطفال بالكثير من الاضطرابات، مؤكدا ضرورة تعامل الأسرة بحذر مع الحمى التي يصاب بها المولود أو الطفل.. وذلك من خلال استخدام الكمادات كخطوة أولى للمساعدة على خفض الحرارة ومراقبتها لتجنب التشنجات وارتفاع الحرارة التي تسبب مضاعفات خطيرة على حياة وصحة والطفل.

وشدد الدكتور الفقية - في تصريح لـ المجلة الطبية- على ضرورة ملاحظة نمو الطفل ومتابعة حالته الصحية ومراقبته أثناء إصابته بالأمراض مثل الالتهابات التنفسية والاضطرابات المعوية والحمى لتجنب مضاعفاتها.








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