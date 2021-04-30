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أخبار
المؤتمر نت - حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من موجة جديدة من الأمطار تتراوح مابين خفيفة لغزيرة مصحوبة بطقس بارد، بدءاً من مساء اليوم وحتى الاثنين المقبل

أمطار غزيرة.. الفلكي الشوافي يحذر من موجة جديدة اليوم

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة.. الفلكي الشوافي يحذر من موجة جديدة اليوم
حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من موجة جديدة من الأمطار تتراوح مابين خفيفة لغزيرة مصحوبة بطقس بارد، بدءاً من مساء اليوم وحتى الاثنين المقبل،

وتوقع الفلكي الشوافي تحسن ملحوظ لهطول الأمطار على مستوى اليمن مقارنة بثلاث أيام ماضية.

وأكد الشوافي على حسابه فيس بوك، أن الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة وتصل الى الغزيرة تضرب العديد من المناطق في معظم المحافظات من غرب اليمن الى شرقها.

ودعا الفلكي اليمني، المواطنين إلى توخي الحذر من خطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وإنخفاض الرؤية الأفقية وتدفق السيول.








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