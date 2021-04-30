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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفريق الركن عبدالملك علي أحمد السياني وزير الدفاع الأسبق، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفريق الركن عبدالملك السياني

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفريق الركن عبدالملك السياني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفريق الركن عبدالملك علي أحمد السياني وزير الدفاع الأسبق، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني في مجال القوات المسلحة.

وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد السياني وصموده في وجه العدوان السعودي الغاشم في عاصمة الصمود، وهو ما مثل تتويجاً لائقاً ومشرفاً لمسيرته النضالية، مؤكداً أن رحيله يعد خسارة على الوطن.

وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأبناء الفقيد علي ومحمد وعمار وزكريا وإخوانه عبدالخالق ويحيى علي السياني وآل السياني في هذا المصاب الجلل .. مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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