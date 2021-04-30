المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السياني

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفريق الركن عبدالملك علي احمد السياني عضو مجلس الشورى، الذي وافاه الأجل اليوم اثر مرض عضال الم به بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال القوات المسلحة والعمل المدني وخدمة الجمهورية والعمل الوحدوي.



وأشاد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقية العزاء التي بعثها الى اولاد الفقيد ،واخوانه وكافة ال السياني في مديرية سنحان وصنعاء، بمناقب وأدوار الفقيد الوطنية والتي تجسدت في عمله الوطني خلال تقلده عددا من المناصب كوزيرا للدفاع ثم النقل سابقا واخرها عضوية مجلس الشورى.



وأشار إلى أن الفقيد السياني كان له موقف واضح ورافض للعدوان على اليمن.. مؤكداً أن رحيله مثل خسارة على الوطن بصورة عامة.



وعبر الدكتور لبوزة، عن خالص العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وكافة آل السياني في هذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون"