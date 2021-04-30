المؤتمرنت -

غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 210 خروقات بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و40 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 268 قذيفة و 153 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وتضمنت الخروقات غارتين لطيران تجسسي على منطقة الفازة ، وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة وحيس والدريهمي والتحيتا .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 18 غارة على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.