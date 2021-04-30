المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر المواطنين مجدداً: أمطار غزيرة وسيول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الطقس وهطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها تشمل مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، البيضاء، الضالع، إب، تعزولحج، وصحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين ومأرب.



ومن المتوقع أن تهطل الأمطار على سواحل محافظات عدن، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة والمرتفعات والهضاب الداخلية المحاذية لها، وأجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لسهل تهامة وستكون أكثر غزارة على سواحل محافظة تعز.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على أرخبيل سقطرى.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان .



ونصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ريمة : 16 ملم، صعدة : 10، السدة - إب : 10



عتق : 8.8، إب : 5.6، المحويت : 4.8، صنعاء : 2.8.



ولفت إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وكانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي.