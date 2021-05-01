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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ سعيد بن جلال

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سعيد علي بن جلال، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لشقيق الفقيد الشيخ حمد بن جلال ونجل الفقيد الشيخ عبدالله سعيد بن جلال وكافة آل جلال وقبيلة عبيدة بمصابهم الأليم.



وأشاد بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية ومواقفه المشرفة في مواجهة العدوان.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم قلوب الجميع الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “