السبت, 01-مايو-2021 الساعة: 08:48 م - آخر تحديث: 08:26 م (26: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - يعتبر الشاي الأسود أحد أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، حيث يحتوي على نسبة كافيين أقل من القهوة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي بعد الإفطار في رمضان؟

المؤتمرنت -
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي بعد الإفطار في رمضان؟
يعتبر الشاي الأسود أحد أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، حيث يحتوي على نسبة كافيين أقل من القهوة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وغيرها من الفوائد الصحية.

لكن ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأسود بعد الإفطار في رمضان؟ هذا ما نوضحه، وفق ما ذكر موقع "healthline" المعني بالصحة.

- له خصائص مضادة للأكسدة:
يحتوي الشاي الأسود على العديد من مضادات الأكسدة كالبوليفينول، لذا يمكن أن يساعد استهلاكه في إزالة الجذور الحرة وتقليل تلف الخلايا في الجسم، ما قد يعزز من تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.

- يعزز صحة القلب:
بفضل احتوائه على مجموعة أخرى من مضادات الأكسدة تسمى الفلافونويد، والتي تفيد صحة القلب.

- خفض الكولسترول الضار LDL:
وجدت بعض الدراسات أن تناول الشاي، قد يساهم في التقليل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- يحسن التركيز:
يحتوي على مادة الكافيين وحمض أميني يسمى L-theanine، والذي يمكن أن يحسن اليقظة والتركيز.

- تحسين عملية الهضم:
قد تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود في الحفاظ على أمعاء صحية من خلال تعزيز نمو البكتيريا الجيدة، وتثبيط نمو البكتيريا السيئة مثل السالمونيلا.

- ضبط مستويات السكر في الدم:
يعد الشاي الأسود من المشروبات الرائعة التي تساهم بشكل كبير في ضبط مستويات السكر في الدم، ما يعزز من استخدام الأنسولين في الجسم.

وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: كورونا يستشري بالهند ويسجل رقماً قياسياً
عربي ودولي: روسيا: 350 إصابة بالسلالة البريطانية
فنون ومنوعات: غرامات على هدر الطعام في الصين
رياضة: لايبزيغ يفوز على بريمن ويتأهل
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة
رياضة: مواجهات مثيرة في قرعة دوري أبطال إفريقيا
أخبار: شركة النفط تطالب مجدداً بالإفراج عن سفن الوقود
رياضة: زيدان: أنا محبط للغاية
فنون ومنوعات: يقترف جريمة من أجل لقاء صديقته
علوم وتقنية: ماذا تعرف عن شلل المعدة؟ وما أسبابه؟
اقتصاد: الذهب يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي
عربي ودولي: "المتحور الهندي" يصل فرنسا
أخبار: كورونا.. أكثر من 150 مليون إصابة عالمياً
أخبار: الأرصاد يحذر المواطنين مجدداً: أمطار غزيرة وسيول
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الشخظه
أخبار: غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السياني
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفريق عبدالملك السياني
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أمين البعداني
علوم وتقنية: 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 210 خلال 24 ساعة
أخبار: أمطار غزيرة.. الفلكي الشوافي يحذر من موجة جديدة اليوم
فنون ومنوعات: مريض هندي بكورونا يضحي بحياته لإنقاذ شخص أصغر سناً
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد الجعشاني
أخبار: طبيب يحدد أمراض الطفولة الأكثر شيوعا في اليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021