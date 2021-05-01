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أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الدويري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الدويري

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الدويري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء محمد ناجي صالح الدويري ،قائد محور قعطبة – الضالع سابقا، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.

وأشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية ، حيث كان احد مناضلي ثورتي 26 سبتمبر 1962م و14 اكتوبر 1963م المجيدتين و30 نوفمبر 1967 ، وقائدا في حرب صيف 94 من اجل الحفاظ على الوحدة اليمنية المباركة ، كما كان له دورا بارزا في القضاء على فتنة التخريب في احداث المناطق الوسطى.

وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد العميد محمد محمد ناجي صالح عضو اللجنة الدائمة مدير عام مديرية السبعين سابقا عضو المجلس المحلي بمديرية السبعين بأمانه العاصمة وإخوانه وكافة ال الدويري ، أعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة بهذا المصاب الاليم.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون “








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