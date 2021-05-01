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أخبار
المؤتمر نت - جابر الوهباني يعزي بوفاة العميد أحمد عبيد

جابر الوهباني يعزي بوفاة العميد أحمد عبيد

المؤتمرنت -
جابر الوهباني يعزي بوفاة العميد أحمد عبيد
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد / أحمد ملهي أحمد عبيد، الذي وافاه الاجل في مديرية بعدان محافظة إب بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

وفي برقية العزاء ، التي بعثها إلى الشيخ / رشاد ملهي احمد عبيد ، وغمدان أحمد ملهي أحمد عبيد وإخوانه وكافة آل عبيد بمديرية بعدان محافظة اب ، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..

سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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