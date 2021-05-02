المؤتمرنت - حسين الخلقي -

الأمين العام يحيي صمود الشعب اليمني ويؤكد على وحدة الجبهة الداخلية

أقـيمت مساء يـوم السبت أمسيـة رمضانية لفرع المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة ذمار بمشاركة رؤساء فروع المؤتمر بالدوائر ونوابهم وقـيادة فـرع المؤتمر بالجامعة وعدد من أعـضاء اللجنة الدائمة والمجلس المحلي والشخصيات الاجتماعية والقيادات التربوية والشبابية.



وفي الامسية الرمضانية جرى مناقشة العديد من المواضيع والقضايا التنظيمية والسياسية وعملية الاتصال والتواصل بين قيادات وأعضاء المؤتمر على مستـوى المحافظة والمديريات والدوائر، وآخـر المستجدات والأحداث الجارية على مسـتوى الساحة الـوطنية والـتأكيـد على أهمية وحدة الصف الوطني لمواجهـة العدوان السعودي ومرتزقتة وعملائه.



وخلال الأمسية وفي اتصال هاتفي إلى الحاضرين، أشاد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن بصمود الشعب اليمني العظيم في وجه العدوان الغاشم والحصار الظالم لتحالف العدوان السعودي الإماراتي.



وقال الأمين العام في كلمته للحاضرين: إن تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام سيظل منحازاً دوماً وأبداً للوطن ضد العدوان، لأن المؤتمر الشعبي العام ولد من رحم الأرض اليمنية المباركة، ولايمكن أن يكون ولاء المؤتمر الشعبي العام لغير اليمن، وأن هذا الموقف ليس غريباً لأنه يعتبر ترجمة عملية صادقة لأهداف ومبادئ المؤتمر الشعبي العام وفقاً لما جاء به النظام الداخلي ومضامين دليلنا الفكري والنظري (الميثاق الوطني) الذي صاغه ابناء اليمن.



وهنأ أمين عام المؤتمر أبناء الشعب اليمني الصامد بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يأتي متزامناً مع خواتم شهر رمضان المبارك.



ونقل الأمين العام عبر الإتصال الهاتفي للحاضرين في الأمسية الرمضانية، تحيات وتهاني رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس، لقيادات وأعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف بمحافظة ذمار، مثمناً نشاطهم الدائم.



وحث غازي أحمد علي قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي على المزيد من تفعيل عملية الإتصال والتواصل واقامة الأنشطة والفعاليات الوطنية والتنظيمية، التي تعزز صمود اليمنيين في وجه العدوان والحصار وتعزز وحدة الصف الوطني للدفاع عن الوطن وخدمة أبناء الشعب اليمني العظيم.



من جانبهم أشاد الحاضرون في الأمسية الرمضانية بالمواقف الوطنية لقيادة المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني الديمقراطي التي هي محل الفخر والأعتزاز، وعبروا عن شكرهم وأمتنانهم للأمين العام وهنؤوه بسلامة العودة الى أرض الوطن مؤخراً بعد رحلته العلاجية في الأردن الشقيق، متمنين له دوام الصحة والسلامة، وحملوه نقل تحياتهم وتهانيهم للقيادة العليا في المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني الديمقراطي بقيادة الشيخ المناضل صادق أمين أبوراس، رئيس المؤتمر الشعبي العام.



وعقدت الأمسية برئاسة عضو مجلس الشورى الأستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار، وحضور رئيس فرع المؤتمر بجامعة ذمار الأستاذ محمد علي سعد السنباني، والأستاذ حسين أحمد الصوفي رئيس فرع التحالف الوطني الديمقراطي بالمحافظة.