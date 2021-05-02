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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد

الأرصاد لـ"المواطنين": احذروا الساعات المقبلة فهي الأخطر

المؤتمرنت -
الأرصاد لـ"المواطنين": احذروا الساعات المقبلة فهي الأخطر
حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً في فترتي الظهيرة والمساء خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها تشمل المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، البيضاء، الضالع، إب، تعز ولحج.

كما ستشمل الأمطار المناطق الصحراوية لمحافظات الجوف، مأرب، حضرموت، المهرة مع رياح معتدلة السرعة إلى نشطة.

وتوقع المركز هطول الأمطار على سواحل محافظات لحج، عدن، أبين، شبوة، حضرموت ،المهرة ،الحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها، بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى.

وونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ريمة : 43.6 ملم، تعز : 35.4 ، ذمار : 28.0 ، عتق : 13.0، صنعاء : 8.5 ، حجة : 6.8 ، إب : 4.8.

ولفت إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي .








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