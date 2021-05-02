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أخبار
المؤتمر نت - بدائل عن حلويات رمضان.. تعرفوا إلى 3 منها

بدائل عن حلويات رمضان.. تعرفوا إلى 3 منها

المؤتمرنت -
بدائل عن حلويات رمضان.. تعرفوا إلى 3 منها
يسعى الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان، للبحث عن بدائل للحلويات، شرط أن تكون لذيذة ومغذية وسهلة الصنع.

وفي هذا الاطار، نشر موقع “ويب طب” قائمة ببدائل حلويات رمضان وهي على النحو التالي:

1- حلوى التمر
يعد التمر جزءاً لا يتجزأ من مائدة رمضان، إلا أنه يمكن تناوله بعد الإفطار بطرق عديدة، كبديل للحلويات، وذلك وفق الآتي:

– التمر والمكسرات
يمكن إضافة بعض المكسرات إلى التمر كحشوة بعد التخلص من نواته. وفعلياً، يمكن تضمين التمر الجوز أو اللوز أو الصنوبر أو أي مكسرات أخرى.

– التمر والشوكولا
يمكنك غمر حبات التمر قليلاً بالشوكولا إذا كنت من عشاقها. وبذلك يمكنك التمتع بمذاق الشوكولا بأقل السعرات الحرارية، إذ أن طبقة الشوكولا التي على التمر لا تكاد تذكر.

2- الفاكهة المجففة
تعد الفاكهة المجففة واحدة من بدائل الحلويات في رمضان، فهي صحية وغنية بالفيتامينات كما أنها تحتوي على القليل من الصوديوم.

ومع هذا، يجب الحرص على تناول كمية معتدلة منها، لأنها تحتوي على كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية.

ومن الأمثلة على الفاكهة المجففة: التين المجفف، والمشمش المجفف، والزبيب، والبرقوق، والتوت المجفف.

3- سلطة الفاكهة
يعد مزيج الفاكهة المقطعة بديلاً جيداً عن الحلويات في رمضان، ويمكن تناولها بمجرد تقطيع قطع الفاكهة معاً. كذلك، يمكنك أيضاً إضافة بعض الأشياء الأخرى كقطع قليلة من المارشميلو أو الشوكولا الداكنة.*المجلة الطبية / ويب طب









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