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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال القاضي عبدالله محمد عبدالله العزاني عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع

الأمين العام يعزي بوفاة القاضي عبدالله العزاني

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة القاضي عبدالله العزاني
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال القاضي عبدالله محمد عبدالله العزاني عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد والذي كان من الشخصيات الوطنية المساهمة في كثير من المجالات المختلفة، ومن الساعين لخير الوطن والمجتمع وصون سكينته العامة، بالإضافة إلى كونه أحد القيادات المؤتمرية النشطة والمخلصة.

ونوه بإسهامات الفقيد الانسانية والاجتماعية وجهده الحيوي في إصلاح ذات البين في إطار مديرية العرش وعلى مستوى محافظة البيضاء بصورة عامة.

وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وعظيم المواساة للقاضي يحيى محمد عبدالله العزاني، ولنجل الفقيد المهندس عبده عبدالله العزاني واخوانه وباقي أفراد الاسرة وكافة آل العزاني بمديرية العرش رداع محافظة البيضاء في هذا المصاب .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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