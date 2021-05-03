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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناَ في فترتي الظهيرة والمساء خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الأرصاد يحذر من تقلبات جوية: ابتعدوا عن مجاري السيول

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من تقلبات جوية: ابتعدوا عن مجاري السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناَ في فترتي الظهيرة والمساء خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأمطار المتوقع هطولها ستشمل مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع.

كما ستشهد مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء ولحج هطول الأمطار، بالإضافة إلى السواحل الجنوبية والشرقية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن ولحج والمناطق والمرتفعات الداخلية منها.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى، والسواحل الغربية والمرتفعات والمناطق المحاذية لسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : المحويت : 57.2 ، ريمة 38.2 ، الحديدة ـ الكدن 22.7، تعز ـ المعافر : 15 ، حجة : 12.7، صنعاء ـ المطار : 10 ، سيئون : 6 ، إب : 5 ، السدة : 2.5 ، الغيظة : 1.5 ، عمران 0.7.

وأوضح أن أمطاراً متفاوتة الشدة هطلت خارج نطاق محطات الرصد الجوي على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية مصحوبة بالعواصف الرعدية وكذا على مناطق متفرقة من السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المرتفعة منها.








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