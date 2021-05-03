المؤتمرنت -

جابر الوهباني يعزي بوفاة علي الميثالي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الحاج / علي صالح صبر الميثالي



وفي برقية العزاء ، التي بعثها إلى الاخ محمد علي صالح صبر الميثالي مدير الإعلام التربوي في الدائرة 194 بمديرية الحداء محافظة ذمار ، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..



سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

