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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالعليم فرحان

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالعليم محمد فرحان أحد مشائخ ووجهاء شرعب السلام، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ علي محمد فرحان الشرعبي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية مستشار المجلس السياسي، وكافة ال فرحان بمديرية شرعب السلام محافظة تعز في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..



وأشاد بمناقب ومواقف الفقيد الوطنية وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.