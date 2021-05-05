المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ احمد المشرقي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ / احمد ناصرالمشرقي، احد كبارمشايخ حاشد ومحافظة عمران واحد ابطال ثورة 26سبتمبرالخالدة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ/ مبخوت يحي ناصرالمشرقي، عضواللجنة الدائمة، والشيخ عبده المشرقي، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية خمر عضواللجنة الدائمة، واولاد المرحوم علي وحاشد وسلطان وسلمان المشرقي، وكافة آل المشرقي بمديرية خمر بمحافظة عمران ، أشاد أمين عام المؤتمر بمواقف الفقيد الوطنية، وجهوده في خدمة الوطن والمجتمع والدفاع عن الثوابت الوطنية والإصلاح بين الناس وحل قضاياهم ومشاكلهم.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

