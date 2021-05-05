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المؤتمر نت - سجلت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 120 خرقاً خلال الـ24 الساعة الماضية.

تسجيل 120 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

المؤتمرنت -
تسجيل 120 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
سجلت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 120 خرقاً خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات ان الخروقات المسجلة من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار إلى أن الخروقات شملت خمس غارات لطيران تجسسي على حيس و تحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء حيس و الفازة والجاح وشارع الخمسين.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى رصد 16 خرقا بقصف مدفعي لعدد 245 قذيفة و 90 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.








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