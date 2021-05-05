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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وقال المركز في نشرته الجوية إن الأمطار المتوقع هطولها ستشمل أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية بخاصة الجنوبية الغربية منها، وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع ، شبوة وصولاً الى أجزاء من هضبة حضرموت.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل محافظات عدن، أبين، شبوة، المهرة، حضرموت، تعز والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأجزاء من أرخبيل سقطرى .

وجدد المركز تحذيره للمواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
وحذر سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانزلاقات الصخرية أو الطينية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز : 19، إب : 6.6 ، صرفيت- المهرة : 1، لافتاً إلى هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي .









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