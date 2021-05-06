المؤتمرنت -

الشوافي يُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ اليوم

كشف الفلكي عدنان الشوافي عن موجة جديدة من الاضطراب في الأحوالة الجوية تضرب اليمن بدءاً من اليوم وحتى السبت المقبل.



وتوقع الفلكي الشوافي استمرار تأثر أجواء اليمن بحالة اضطراب الطقس وهطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة، مشيراً إلى أن الهطول قد لا يكون على نطاق واسع (بمعنى المناطق التي يشملها الهطول اقل مقارنة بذروة الحالة الايام الماضية).



وأكد الشوافي على حسابه فيس بوك، تشكل خلايا امطار غزيرة على بعض المناطق خصوصاً في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والمناطق المحاذية لها واجزاء من المناطق الساحلية.



ودعا الفلكي اليمني الجميع دون استثناء إلى توخي الحذر من خطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وإنخفاض الرؤية الأفقية وتدفق السيول.