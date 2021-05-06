المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ صالح الزيداني

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / صالح محمد عزيز الزيداني، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ/ على حسن احمد الزيداني، والشيخ/ مستور راجح عزيز الزيداني، وكافة آل بني زيدان بني عمر مديرية يريم محافظة إب ، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

