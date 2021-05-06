المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر من استخدام الهواتف أثناء العواصف

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانزلاقات الصخرية أو الطينية والتدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



كما حذر المركز في نشرته الجوية المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خاصة المرتفعات الغربية من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وتوقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية وممتدة شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، شبوة وصولاً إلى أجزاء من هضبة حضرموت.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل محافظات عدن، أبين، شبوة، المهرة، حضرموت، تعز، والحديدة، والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت 38.9 ملم في المحويت، 36.4 في تعز، 19 في كل من ذمار وإب، 18.8 في الكدن ـ الحديدة، 17.3 في السدة ـ إب، 8 في عمران، 7.9 في ريمة، 5 في حجة ، 1.4 في المعافر ـ تعز، 1.3 ملم في صنعاء.



وأفاد بهطول أمطار متفرقة رعدية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

