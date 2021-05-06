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المؤتمر نت - الفواكه المجففة عبارة عن طعام يتم استخراج كل الماء من داخله عن طريق التجفيف، هذا الأمر يسبب صغر حجم الفاكهة ويتركها غنية بالمغذيات

ماذا يحدث لصحتك عند تناول المشمش المجفف؟

المؤتمرنت -
ماذا يحدث لصحتك عند تناول المشمش المجفف؟
الفواكه المجففة عبارة عن طعام يتم استخراج كل الماء من داخله عن طريق التجفيف، هذا الأمر يسبب صغر حجم الفاكهة ويتركها غنية بالمغذيات.

ويحتوي المشمش المجفف على مستويات عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين أ والحديد وفيتامين ج، بالتالي تناولها يعني التمتع بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة.

فوائد المشمش المجفف:

1. علاج فقر الدم
يعد المشمش المجفف غنيًا بالحديد، والذي يساعد بدوره في علاج والوقاية من الإصابة بفقر الدم.

إلى جانب الحديد، يحتوي المشمش المجفف على النحاس، الذي يعزز من عملية امتصاص الحديد في الجسم.

بالتالي إدراج المشمش المجفف ضمن النظام الغذائي الخاص بك من شأنه أن يساعد في عملية إنتاج الهيموغلوبين الضروري للجميع، وبالأخص النساء خلال الدورة الشهرية.

2. المساعدة في علاج الإمساك
يحتوي المشمش المجفف على مادة البكتين (Pectin)، وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، بالتالي تساهم في علاج الإمساك.

أما بالنسبة لمادة السليلوز الموجودة فيه، فهي ملينة وتساعد في التخلص من الإصابة المزعجة بالإمساك، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الماء في الجسم.

3. تعزيز من عملية الهضم
ينصح عادة بتناول المشمش المجفف قبل تناول الوجبات الرئيسية، والسبب في ذلك أنه يساعد في تعزيز عملية الهضم في الجسم.

يعود ذلك إلى احتواء المشمش المجفف على مواد قاعدية تساعد في إعادة توازن الأحماض في الجهاز الهضمي.

4. خفض الحرارة المرتفعة
يساعد تناول المشمش المجفف في خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة، لأنه يوفر الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والماء الضرورية للجسم، مع إزالة السموم من مختلف الأعضاء.

للتمتع بهذه الفائدة، عليك تحضير سائل من خلال نقع وغلي المشمش المجفف من ثم بإمكانك إضافة بعض العسل إليه.

5. المحافظة على صحة البشرة
فهو يساهم في علاج الأكزيما وحروق الشمس والجرب أيضًا، بالإضافة إلى دوره في محاربة حب الشباب ومشاكل الجلد المختلفة.

هذا الأمر يعود إلى غنى المشمش المجفف بفيتامين أ الضروري للبشرة، إلى جانب المغذيات المختلفة التي يحتويها.

كما يحتوي المشمش بشكل طبيعي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل: فيتامين ج وفيتامين هـ، والتي تحمي من الأضرار البيئية الناجمة عن أشعة الشمس والتلوث ودخان السجائر.

كما قد تقلل هذه المركبات من خطر الإصابة بالتجاعيد وحروق الشمس.

6. تنظيف الجهاز الهضمي
كما ذكرنا فإن المشمش المجفف يمتاز بخصائصه الملينة، والتي تساعد بتنظيف الجهاز الهضمي من السموم المتراكمة فيه.

بالتالي تناول المشمش المجفف من شأنه أن يخلصك من المشاكل الهضمية، مثل: الانتفاخ والغازات ويطهر جهازك من السموم.

7. تعزيز كثافة العظام
يعد انخفاض كثافة المعادن في العظام أمرًا شائعًا لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وهو السبب الرئيسي لهشاشة العظام والتهاب العظام والمفاصل واضطرابات العظام الأخرى المماثلة.

ولكن قد يساعد البورون الموجود في المشمش المجفف في تحسين كثافة المعادن في العظام.

8. فوائد المشمش المجفف الأخرى
لا تقتصر فوائد المشمش المجفف على السابقة فقط، بل تشمل ما يأتي أيضًا:

تنظيم معدل نبضات القلب: وذلك بسبب احتوائه على البوتاسيوم الضروري لصحة القلب.

تقوية النظر: فهو غني بفتيامين أ المهم لصحة العيون وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

تقليل الالتهاب: وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو النقرس.

أضرار ومحاذير
بالرغم من فوائد المشمش المجفف المتنوعة ولكن قد يكون لدى بعض الناس حساسية منه.

كما قد تتلوث الفواكه المجففة التي يتم تخزينها بشكل غير صحيح بالسموم والفطريات الأخرى.

بالإضافة إلى أنه يتم حفظ بعض الفواكه المجففة الموجودة في السوق باستخدام ثاني أكسيد الكبريت، مما قد يسبب نوبة ربو لدى الأفراد المعرضين للإصابة.

وكالات








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