المؤتمرنت -

إصابات كورونا في العالم تتخطى 155 مليوناً

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم إلى 155 مليوناً و850 ألفاً و587 وفق موقع وورلد ميترز العالمي.



وأظهرت أحدث إحصاءات الموقع المعني بتطورات فيروس كورونا أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ ثلاثة ملايين و255908 حالات فيما تعافى 133 مليونا.



وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى ثلاثة



ملايين و473503 بعد تسجيل 21953 إصابة جديدة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84126 بعد تسجيل 250 حالة جديدة.



وفي بلجيكا ارتفع عدد الإصابات إلى مليون و3746



إصابة بعد تسجيل 4119 إصابة جديدة إضافة إلى 24406 حالات وفاة بعد تسجيل 39 حالة جديدة.