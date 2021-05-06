المؤتمرنت -

الامين العام يواسي آل عطيفه

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة/ الشيخ محمد عبدالله عطيفه، عضوالمجلس المحلي بمحافظة عمران عن مديرية السودة، عضواللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ/ نبيل محمد عبدالله عطيفه، واخوانه، وكافة آل عطيفه، بمديرية السوده محافظة عمران ، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون”.







