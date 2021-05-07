المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة العقيد أحمد عبيد

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد / أحمد ملهي احمد عبيد، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في مجال القوات المسلحة والأمن.



وفي البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ/ رشاد ملهي عبيد، والى نجل الفقيد / غمدان أحمد ملهي عبيد ، وإخوانه، وكافة أسرة آل عبيد، بمديرية بعدان محافظة إب، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

