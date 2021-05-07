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المؤتمر نت - استمرت قوى العدوان السعودي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب 7 مواطنين بقصف على صعدة، وشن الطيران غارات على محافظتي مأرب والجوف

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
استمرت قوى العدوان السعودي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب 7 مواطنين بقصف على صعدة، وشن الطيران غارات على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 87 خرقاً، بينها غارتان لطيران تجسسي على الفازة وثمانية خروقات بقصف مدفعي لعدد 101 قذيفة و66 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين وحيس والفازة والدريهمي.

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية الحزم في محافظة الجوف.








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