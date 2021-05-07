الجمعة, 07-مايو-2021 الساعة: 08:27 م - آخر تحديث: 08:09 م (09: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، المواطنين من أمطار غزيرة وتدفق للسيول في عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد لـ"المواطنين": الزموا منازلكم خلال الساعات المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد لـ"المواطنين": الزموا منازلكم خلال الساعات المقبلة
حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، المواطنين من أمطار غزيرة وتدفق للسيول في عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية وممتدة شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين وشبوة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل محافظات عدن، أبين، شبوة، تعز والحديدة، والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأجزاء من أرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خاصة المرتفعات الغربية من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الإنزلاقات الصخرية أو الطينية ومن التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

وحث المركز على عدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية تجنباً للأضرار المحتملة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت : 39.4 ملم في إب، 15.8 في السدة ـ إب، 13 في ذمار، 11 في ريمة، 1.4 في الكدن ـ الحديدة، 00.7 في المعافر ـ تعز، كما هطلت أمطار متفرقة رعدية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: "كوفيد 25" الحلقة 9- الفيروس يخرج عن السيطرة
فنون ومنوعات: نهلة سلامة: تزوجت 4 مرات بينهم واحدة استمرت 48 ساعة!
فنون ومنوعات: إصابة الفنان المصري هشام المليجي بكورونا
عربي ودولي: الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أفريقيا
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
أخبار: 6 أطعمة تتسبب في تساقط شعرك
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على مأرب
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالعليم فرحان
أخبار: الامين العام يواسي آل عطيفه
رياضة: حصد لقب دوري رمضان .. الأهلي يفوز على اليرموك
أخبار: إصابات كورونا في العالم تتخطى 155 مليوناً
أخبار: ماذا يحدث لصحتك عند تناول المشمش المجفف؟
أخبار: تحذيرات من استخدام الهواتف أثناء العواصف
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ صالح الزيداني
أخبار: الشوافي يُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ اليوم
أخبار: تعميم هام من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على مأرب
عربي ودولي: استشهاد فتىً فلسطينياً برصاص الاحتلال
فنون ومنوعات: ترحيل روسية لرسمها كمامة على وجهها
عربي ودولي: الهند.. كل ساعة 120 وفاة بكورونا
علوم وتقنية: 7 أطعمة مسلوقة تحقق 7 فوائد
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة
ثقافة: مسلسل النمر.. ظهور سوسن بدر والدة محمد إمام
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الصباري
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021